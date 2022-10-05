Головне за день. Середа, 5 жовтня

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині, масове поховання в Лимані, відбиті ворожі атаки на Донеччині, спільна заявка на проведення ЧС-2030 з футболу. Яким запам’ятається 224-й день повномасштабної війни.

У Луганській області сили оборони України звільнили шість населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, не озвучивши назви.

Він зазначив, що люди з територій, які Росія захопила ще в 2014 році, чекають на ЗСУ.

Гайдай рекомендував жителям області, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5-го жовтня – в нашій новині.

Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе на Запоріжжі загинув заступник голови місцевої громади Олександр Савицький та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко.

"Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицький, заступник голови місцевої громади, та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих", – повідомив голова ОВА Олександр Старух.написав він у Telegram.

"Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча", – додав голова ОВА.

У звільненому Лимані Донецької області виявили масове поховання мирних мешканців. Знайдено понад 50 убитих. Деякі могили безіменні – тільки з номерами.

За даними журналістів, окупанти викопували траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Організовані росіянами масові поховання й катівні знаходять в усіх областях, де пройшла чи триває деокупація.

Очільник держпідприємства "Енергоатом" Павло Котін тимчасово взяв на себе обовʼязки генерального директора Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військовими. Він закликав працівників ЗАЕС не підписувати жодних документів, які дають окупанти.

Адміністрування станції було перенесене до Києва з моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом".

Усі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом "Енергоатома".

Печерський районний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра охорони здоровʼя Павлу Ковтонюку у справі про створення реєстру донорів, повідомила кореспондентка LB.ua із зали суду.

Прокурор наполягав на нічному домашньому арешті з електронним браслетом та вимогою здати закордонний паспорт. Однак суд відхилив клопотання прокуратури і призначив особисте зобов’язання до 27 листопада.

Адвокат Ковтонюка Андрій Слюсар вважає, що підозра абсолютно необґрунтована, а запобіжний захід, запропонований прокурором, називає формальним підходом: "У нас є підозра – нам треба запобіжний", – сказав він LB.ua.

Адвокат зауважив також, що ексзаступник керівника МОЗ уже три роки не працює в міністерстві, документів, щоб приховувати, він не має, а за кордон виїжджати і так неможливо.

Детальніше – в нашій новині.

Іспанія, Португалія та Україна подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030, повідомляє пресслужба УАФ.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому цю ініціативу спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!