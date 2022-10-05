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У Луганській області звільнили шість населених пунктів

Їхні назви поки не озвучують. 

У Луганській області сили оборони України звільнили шість населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, не озвучивши назви. 

Він зазначив, що люди з територій, які Росія захопила ще в 2014 році, чекають на ЗСУ. 

Гайдай рекомендував жителям області, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

У глибокому тилу окупантів в області вибухають казарми та склади з боєприпасами. Росіяни зі свого боку примусово мобілізують українців. 

Нагадаємо, сьогодні Гайдай повідомив про початок звільнення Луганської області. Деокупація рухатиметься далі. Нині вона триває і щодо інших областей, частково і тимчасово захоплених ворогом. 

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