У Луганській області звільнили шість населених пунктів

Їхні назви поки не озвучують.

У Луганській області сили оборони України звільнили шість населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, не озвучивши назви.

Він зазначив, що люди з територій, які Росія захопила ще в 2014 році, чекають на ЗСУ.

Гайдай рекомендував жителям області, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

У глибокому тилу окупантів в області вибухають казарми та склади з боєприпасами. Росіяни зі свого боку примусово мобілізують українців.

Нагадаємо, сьогодні Гайдай повідомив про початок звільнення Луганської області. Деокупація рухатиметься далі. Нині вона триває і щодо інших областей, частково і тимчасово захоплених ворогом.