"Міс Крим" оштрафували за спів української пісні, – CNN

Її друзів за це посадили в ізолятор.

Переможницю конкурсу "Міс Крим" 2022 року оштрафували за спів української пісні "Червона Калина" на 40 000 рублів (24,3 тис. гривень). Про це пише CNN.

Її друзів, які співали разом з нею, засудили до 10 днів увʼязнення. Жінку позбавили покарання в ізоляторі через те, що вона має маленьку дитину.

У серпні у тимчасово окупованому Севастополі “правоохоронні органи” затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню “Ой у лузі червона калина”. Того ж місяця кримський так званий суд на 10 діб арештував чоловіка за український тризуб.