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Вулицю Маршала Малиновського у Києві перейменували на честь полку “Азов”

У столиці перейменовані понад сто об’єктів, назви яких пов’язані з РФ.

Вулицю Маршала Малиновського у Києві перейменували на честь полку “Азов”
Фото: kmr.gov.ua

В Оболонському районі Києва перейменували вулицю Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку "Азов".

Про це повідомляє сайт Київської міської ради.

Зазначається, що раніше вулицю було названо на честь радянського воєначальника маршала Родіона Малиновського. З метою деколонізації через електронне голосування мешканців було обрано нову назву вулиці. Її перейменували на честь Героїв полку "Азов", який боронив Маріуполь від російських окупантів.

 

Нагадаємо, у столиці вже перейменовано понад сотню міських об'єктів, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами. 

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