Голова Київської ОВА застеріг про ймовірність нових ударів по Київщині

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що є ймовірність нових ударів по Київській області з боку російської армії.

Про це Олексій Кулеба написав у Telegram.

"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Цієї ночі російські загарбники вперше завдали удару по області дронами-камікадзе. Тому звертаюсь до кожного. Загроза обстрілів залишається", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА нагадав про важливість дотримання заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги, зокрема про необхідність проходити в укриття. Він також закликав не фотографувати і не знімати об’єкти інфраструктури, що постраждали від ворожих атак.

Нагадаємо, за ніч 5 жовтня окупанти завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області. Ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Усього зафіксовано шість влучань. Постраждала одна людина, зазнала пошкоджень інфраструктура.