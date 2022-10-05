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Голова Київської ОВА застеріг про ймовірність нових ударів по Київщині

Загроза обстрілів залишається.

Голова Київської ОВА застеріг про ймовірність нових ударів по Київщині
Фото: Олексій Кулеба

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що є ймовірність нових ударів по Київській області з боку російської армії.

Про це Олексій Кулеба написав у Telegram

"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Цієї ночі російські загарбники вперше завдали удару по області дронами-камікадзе. Тому звертаюсь до кожного. Загроза обстрілів залишається", – йдеться у повідомленні.

 

Голова ОВА нагадав про важливість дотримання заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги, зокрема про необхідність проходити в укриття. Він також закликав не фотографувати і не знімати об’єкти інфраструктури, що постраждали від ворожих атак.

Нагадаємо, за ніч 5 жовтня окупанти завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області. Ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Усього зафіксовано шість влучань. Постраждала одна людина, зазнала пошкоджень інфраструктура.

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