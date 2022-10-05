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Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька Моргунову повідомлено про підозру в колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Громадянин почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року.

Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька Моргунову повідомлено про підозру в колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури псевдомеру Сєвєродонецька повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, на початку липня 2022 року мешканець м. Брянка був призначений окупаційною адміністрацією РФ на псевдопосаду «в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька ЛНР». Підозрюваний виконує вказівки голови псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий керівник нібито налагоджує «мирне життя», розповсюджуючи проросійські наративи", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Громадянин почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну він був "головою адміністрації м. Брянки ЛНР". За цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Нагадаємо, ставлеником окупантів у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області на початку липня став Микола Моргунов, міський голова м. Брянка за часів Віктора Януковича, а також колаборант з "ЛНР".

Перед ним росіяни призначали гауляйтера, який мав дев’ять класів освіти.

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