Ще один постраждалий перебуває у реанімації.

Учора російські військові обстріляли деокуповане прикордонне місто Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомляє у Facebook поліція Харківської області.

Згідно з повідомленням, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами деокупованого Вовчанська на Харківщині.

Фото: Поліція Харківської області

"4 жовтня близько 13:30 військовослужбовці Росії вкотре здійснили обстріл цивільного населення деокупованого міста Вовчанськ, що розташоване поруч із кордоном Російської Федерації. Снаряди ворога влучили в багатоповерхівки в центральній частині міста. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення та перебуває в реанімаційному відділенні лікарні", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Харківської області

Співробітники відділу поліції №1 Чугуївського райуправління задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Фото: Поліція Харківської області

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп’янському районі Харківщини.