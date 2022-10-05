Після деокупації Снігурівки на Миколаївщині одразу буде призначена військова адміністрація, – Кім

На усіх звільнених територіях швидко встановлюється контроль української влади.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

"Як тільки щось деокуповується, там відразу є представники влади, які на місцях розбираються в ситуації. Це індивідуальні ситуації. Що стосується Снігурівки та Горохівської громади Баштанського району, то там ми готуємося вже призначати військову адміністрацію. Та будемо обирати кандидатуру, як тільки деокупують території", – заявив він.

Кім додав, що усі чекають на звільнення Снігурівки.

"Ми чекаємо на інформацію. Чекаємо, що близько за годину офіцерський склад покине Снігурівку, але війська там ще залишаються", – додав він.

Він запевнив, що деокуповані громади одразу будуть під контролем нашої влади.

"Тому немає питань щодо встановлення адміністрацій. Є лише питання щодо звільнення військовим шляхом. Тоді все дуже швидко налаштовується", – сказав Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зібралася анексувати окуповані Снігурівську та Олександрівську громади Миколаївської області разом із Херсонськими.