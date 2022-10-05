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Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії, – фон дер Ляєн

"Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України".

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії, – фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Країни Європейського Союзу досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", – написала вона.

Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс, своєю чергою, повідомив, що восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, а також нові заборони на імпорт і експорт.

"Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду", – написав Пранцкявічюс у Twitter.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що посли ЄС досягли планової угоди щодо нових санкцій проти Росії, включно з обмеженням ціни на продаж російської нафти.

Восьмий пакет санкцій проти Росії запропонувала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн після того, як російський президент Путін погрожував застосувати ядерну зброю та мобілізував сотні тисяч резервістів.

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