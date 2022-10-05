Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії, – фон дер Ляєн

"Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України".

Країни Європейського Союзу досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", – написала вона.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022

Постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс, своєю чергою, повідомив, що восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, а також нові заборони на імпорт і експорт.

"Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду", – написав Пранцкявічюс у Twitter.

8th #Russia sanctions package just approved in 🇪🇺Coreper. Includes oil price cap, 7bn EUR worth new import & export bans on steel, wood, machinery, aviation, plastics, chemicals, ban on various services, 35 new individuals & companies involved in war, sham referenda & propaganda. pic.twitter.com/xONO3J1i3h — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) October 5, 2022

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що посли ЄС досягли планової угоди щодо нових санкцій проти Росії, включно з обмеженням ціни на продаж російської нафти.

Восьмий пакет санкцій проти Росії запропонувала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн після того, як російський президент Путін погрожував застосувати ядерну зброю та мобілізував сотні тисяч резервістів.