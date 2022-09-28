Єврокомісія оголосила пропозиції до восьмого пакету санкцій проти Росії

Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні. У ньому буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а також буде запроваджено обмеження у галузі торгівлі, ціни на російську нафту та інше.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація і погрози Путіна використовувати атомну зброю - подальший крок на шляху ескалації. Ми не сприймаємо псевдореферендуми і будь-якого виду анексію в Україні, і вважаємо, що Кремль має заплатили за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій проти Росії. Перша частина стосується списку осіб і компаній", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі.

"Ми ізолюємо і вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дасть їм змоги зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - пояснила вона.

Крім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не можна експортувати в Росію.

"Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, минулої п'ятниці в ЄС почали консультації щодо нових санкцій проти Росії. Серед запропонованих - обмеження цін на російську нафту, додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.