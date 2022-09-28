Канада впровадить нові санкції проти Росії за псевдореферендуми в окупованій Україні

Які саме – поки не повідомляється.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про намір впровадити нові санкції проти Росії за проведення псевдореферендумів в окупованих регіонах України. Про це пише Reuters.

"Канада не визнàє і не вùзнає результати цих фейкових референдумів чи спроб Росії незаконного анексувати українську територію", – йдеться у заяві премʼєра.

Він зазначив, що Канада співпрацює з міжнародними партнерами і союзниками для забезпечення єдиної відповіді, пише The Guardian.

За словами Трюдо, країна має намір запровадити санкції проти осіб та організацій, які причетні до проведення псевдореферендумів.

Фіктивні референдуми окупанти проводили на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей з 23 по 27 вересня. Для того, щоб мешканці "проголосували", їх намагались підкупити, їм погрожували та шантажували.

"Результати" окупанти намалювали ще до початку псевдореферендумів. Президент Володимир Зеленський попередив, що разом із "референдумами" закінчується шанс Росії на дипломатичні перемовини з Києвом.