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Окупанти ще на початку вересня сформували "результати" псевдореферендумів, – СБУ

Повідомити про організаторів фейкових голосувань можна в чатботі СБУ. 

Окупанти ще на початку вересня сформували "результати" псевдореферендумів, – СБУ
Маріуполь, псевдореферендум
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Окупанти ще на початку вересня сформували "результати" фіктивних референдумів на тимчасово захоплених територіях України. Тож нинішнє незаконне "голосування", що анонсоване з 23 по 27 вересня, організовано просто для створення потрібної їм картинки на телебаченні. 

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві" терористичних організацій "ЛДНР". 

Зокрема, працівниця так званого міністерства соціальної політики на тимчасово захопленій території повідомила, що ще на початку вересня були підписані документи про незаконне приєднання окупованої території Донецької і Луганської областей до Росії. 

"Жінки бідкаються, що росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей", – зазначили в пресслужбі СБУ.

"Наші будуть це, Україна буде відбивати. А ці будуть говорити про те, що це територія росії і теж будуть гатити, і все. Ну, хто доведе – хто, де голосував? Ніхто нічого не доведе. Людей не спитали, за людей все вирішили. Життя, долі покалічили, зламали", – бідкається жінка. 

СБУ нагадує, що цілодобово працює, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до псевдореферендумів. Кожен, хто організовує російські фейкові "голосування" на нашій землі, буде покараний. Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію на чатбот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

"Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо: прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо. Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію. Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ", – закликали у повідомленні. 

Нагадаємо, що ворог влаштував фіктивні референдуми щодо незаконного приєднання до Росії на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Українців закликали ігнорувати псевдореферендум і не відкривати двері окупантам, оскільки вони ходять просто по оселях.

Місцеві розповіли, що російські окупанти в Запорізькій області зі зброєю ходять по квартирах, щоб змусити людей взяти участь у псевдореферендумі.

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