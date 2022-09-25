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За добу оборонці ліквідували 400 окупантів і чотири літаки

Також знищено 10 безпілотних літальних апаратів. 

За добу оборонці ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Ілюстративне фото
Фото: Десантно-штурмові війська у Telegram

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. 

Інші втрати:

  • танків – 2275 (+13), 
  • бойових броньованих машин – 4832 (+25), 
  • артилерійських систем – 1368 (+7), 
  • РСЗВ – 328 (+1), 
  • засоби ППО – 171 (+1),
  • літаків – 259 (+4), 
  • гелікоптерів – 220 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилаті ракети – 241 (+1),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 130 (+4).

Фото: Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. 

Нагадаємо, останніми днями Росія активно застосовує безпілотники-камікадзе, зокрема іранського виробництва. Цієї ночі БпЛА атакували адміністративну будівлю в центрі Одеси.

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