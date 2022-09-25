За добу оборонці ліквідували 400 окупантів і чотири літаки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

танків – 2275 (+13),

бойових броньованих машин – 4832 (+25),

артилерійських систем – 1368 (+7),

РСЗВ – 328 (+1),

засоби ППО – 171 (+1),

літаків – 259 (+4),

гелікоптерів – 220 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети – 241 (+1),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка – 130 (+4).

Фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, останніми днями Росія активно застосовує безпілотники-камікадзе, зокрема іранського виробництва. Цієї ночі БпЛА атакували адміністративну будівлю в центрі Одеси.