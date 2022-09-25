За добу оборонці ліквідували 400 окупантів і чотири літаки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 2275 (+13),
- бойових броньованих машин – 4832 (+25),
- артилерійських систем – 1368 (+7),
- РСЗВ – 328 (+1),
- засоби ППО – 171 (+1),
- літаків – 259 (+4),
- гелікоптерів – 220 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилаті ракети – 241 (+1),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
- спеціальна техніка – 130 (+4).
Нагадаємо, останніми днями Росія активно застосовує безпілотники-камікадзе, зокрема іранського виробництва. Цієї ночі БпЛА атакували адміністративну будівлю в центрі Одеси.