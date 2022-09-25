ППО вполювала чотири літаки ворога

Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.

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Протягом суботи, 24 вересня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири літаки російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Це штурмовик Су-25, два винищувачі Су-30 та один винищувач-бомбардувальник Су-34.

Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.

“Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів”, – йдеться у повідомленні.

Today is a good day for #UAarmy and a bad day for russian aviation. Su-25, two Su-30, Su-34 have gone to f..k themselves. pic.twitter.com/MNmcEm8CUf — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 24, 2022

Нагадаємо, 21 вересня морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі села Костромка на Херсонщині.