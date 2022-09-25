На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО вполювала чотири літаки ворога

Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.

ППО вполювала чотири літаки ворога
Фото: DW

Протягом суботи, 24 вересня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири літаки російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Це штурмовик Су-25, два винищувачі Су-30 та один винищувач-бомбардувальник Су-34.

Також знищено 5 безпілотників та крилату ракету окупантів.

“Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі села Костромка на Херсонщині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також