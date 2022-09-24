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За добу окупанти обстріляли три громади Сумщини

Відомо про 16 прильотів.

За добу окупанти обстріляли три громади Сумщини
Фото: sumy.today

З ранку 24 вересня окупанти обстріляли три громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрацїі Дмитро Живицький.

В Есманській громаді за день прилетіло 5 мін від росіян.

Шалигинську громаду обстріляли о 14:00 з реактивних систем залпового вогню − 6 прильотів.

“Середино-Будська громада: з 15.30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда − 5 прильотів”, – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, протягом 23 вересня у чотирьох прикордонних громадах Сумщини зафіксовано майже 140 прильотів зі сторони РФ.

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