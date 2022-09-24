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Кількість постраждалих унаслідок обстрілу хлібзаводу у Марганці зросла

Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні. 

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу хлібзаводу у Марганці зросла
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Згідно з уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібзаводу у Марганці поранення дістали троє людей. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні. 

“Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з "Градів". На щастя, без постраждалих”, – зазначив він. 

Надвечір армія РФ з "Ураганів" вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, минулося без жертв.

“Інші наші райони – все спокійно. Ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними силами України”, – додав голова ДОР.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог обстріляв дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ.

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