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В Мелітополі за відмову голосувати на псевдореферендумі погрожують депортацією, - Федоров

За його словами, люди масово не відчиняють двері.

В Мелітополі за відмову голосувати на псевдореферендумі погрожують депортацією, - Федоров
Фото: EPA/UPG

В Мелітополі окупанти погрожують містянам депортацією у разі відмови голосувати на псевдореферендумі.

Про це сказав міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що з учорашнього дня загарбники ходять по домівках місцевих жителів, закликаючи їх до голосування на псевдореферендумі, але люди масово не відчиняють двері.

"Рашисти ходять з автоматчиками і залишають записки. Погрожують тим, хто не відкрив двері. Будуть приходити і вдруге, і втретє, аби все ж таки домогтися голосування. Тим, хто відкрив двері та відмовився підтримувати голосування, погрожують депортацією", - наголосив Федоров.

Окрім того, за його словами, люди також масово виїжджають з міста в сусідні села, щоб сховатися від "референдуму".

"Є й кумедні випадки спротиву. Наприклад, люди салідолом змащують ручки на дверях, щоб ті, хто з комісією приходять, потім не могли відмитись від цього салідолу", - розповів мер.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу. 

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

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