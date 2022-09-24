Росія не виграє війну проти України, - Шольц

Він пообіцяв, що ціни на електрику та газ у Німеччині можуть знизитися.

Росія не виграє війну проти України, але Німеччина, Європа мають виграти при цьому свої «битви» в розв'язаній Путіним війні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну», - переконаний він.

Глава уряду ФРН нагадав, що, окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду.

Інша лінія боротьби стосується питання: як можна гарантувати, що енергопостачання залишатиметься безпечним у Німеччині, Європі та багатьох інших країнах світу. Федеральний уряд, за словами його очільника, прийняв далекосяжні рішення з початку року, гарантуючи, що ФРН може забезпечити постачання вугілля, нафти та газу, що електропостачання продовжує функціонувати, і німці можуть сьогодні сказати, що пройдуть цю зиму.

Але наступним завданням є питання цін, насамперед ціни на електроенергію, тепло чи газ.

«Вони занадто високі і повинні опускатися», - констатував політик.

Він заявив, що треба зробити так, аби ціни на електроенергію і газ знову впали. Для цього було створено комісію, ведуться переговори з Євросоюзом і з усіма, хто експортує газ до Європи та Німеччини. Підсумовуючи, Шольц запевнив, що німці нікого не залишать сам на сам з проблемами, законодавча машина запрацювала і швидко організує необхідну підтримку громадян і бізнесу, промисловості.

Нагадаємо, що канцлер ФРН Олаф Шольц проведе переговори з питань постачання енергоносіїв з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Канцлер Німеччини вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.