Естонія підтримала позов України проти РФ щодо геноциду

Естонія вирішила скористатися положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду й долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді.

Про це повідомило Postimees.

"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії і висунутим нею неправдивим звинуваченням", - сказав глава МЗС Урмас Рейнсалу.

Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за "геноцид" у Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, що Естонія не надаватиме політичного притулку громадянам Росії, які хочуть уникнути мобілізації і тікають з країни.