Туреччина не визнаватиме результатів російських псевдореферендумів

Туреччина не визнаватиме результатів фальшивих “референдумів”, які Росія проводить на окупованих територіях України.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, інформує CNN Türk.

Видання нагадує, що учора так звані "ЛНР" та "ДНР" і представники окупаційних адміністрацій в Херсонській та Запорізькій областях розпочали проведення псевдореферендумів про приєднання до РФ.

"Ми не вважаємо коректними односторонні ініціативи щодо проведення референдумів, оскільки ми не визнали кримський “референдум” 2014 року та його результати, наша позиція щодо таких “референдумів” є чіткою. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу і держави, висловлюємо підтримку Україні", - зазначив Калін.

Він додав, що Туреччина докладає щирих зусиль для припинення війни, тоді як російська сторона робить ці кроки для того, щоб зміцнити свої позиції.

"Ця війна буде затяжною, на жаль, складається враження таке, що вона буде затяжною", - додав речник президента Туреччини.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Путіним побачив у нього готовність "покінчити якомога швидше" з війною.