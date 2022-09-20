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Ердоган на зустрічі з Путіним побачив у нього готовність "покінчити якомога швидше" з війною

Що саме справило таке враження, він не уточнив. 

Ердоган на зустрічі з Путіним побачив у нього готовність "покінчити якомога швидше" з війною
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мав "дуже широкі дискусії" з президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі в Узбекистані минулого тижня.

У Ердогана склалося враження, що Путін нібито бажає пошвидше закінчити розвʼязану ним війну, пише Bloomberg із посиланням на заяву президента Туреччини в інтервʼю PBS. Чому він так вважає, турецький лідер не пояснив.

"Він фактично показує мені, що готовий покінчити з цим якомога швидше. Таке було моє враження, тому що те, як зараз йдуть справи, досить проблематично", – сказав він.

Ердоган переконаний, що Росія повинна повернути Україні окуповані території в межах мирного врегулювання. 

Тим часом путінський спікер Пєсков в офіційних коментарях стверджує, що Росія "не бачить перспектив" дипломатичного врегулювання війни.

Ердоган, який систематично пропонує себе як посередника в перемовинах між Україною і окупантами, нещодавно підтримав сторону Путіна щодо "зернової угоди" та закликав відновити експорт російської аграрної продукції. Водночас Туреччина допомагає українцям БПЛА Bayraktar і займає сторону України в питанні окупованого Криму. 

Україна припинила політико-дипломатичні переговори з росіянами, оскільки вони намагаються просувати вимоги, на які наша держава не збирається погоджуватися. Переговори ведуться в гуманітарній площині, зокрема, щодо звільнення полонених.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія не готова до мирних перемовин, оскільки продовжує ракетний тероризм, обстрілює і катує мирних людей, вбиває дітей і депортує українців. У вересні Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 

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