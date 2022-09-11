Наразі жодні переговори з росіянами неможливі, вони нерукостислі, – Зеленський

Спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист.

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час щорічної конференції “Ялтинська європейська стратегія”.

“Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть”, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

“Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі”, – сказав він.

За словами Президента, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

“Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки”, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, у серпні постійний представник Росії при Офісі ООН в Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва не піде на мирні перемовини з Києвом і очікує затяжної війни.

Нещодавно колишній прем’єр-міністр Італії, 86-річний Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та Росії.