Головне за день. Субота, 10 вересня

Вражаючий контрнаступ ЗСУ, штурм на Донецькому напрямку, ворожий обстріл Харкова, візит до Києва глави МЗС Німеччини Анналени Бербок. Яким запам’ятається 199-й день повномасштабної війни.

Друга вереснева субота стала днем надзвичайних новин.

Державний прапор України офіційно підняли в Балаклії.

"Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - йдеться у повідомленні.

Трохи згодом з’явилися повідомлення, що українські військові заходять у місто Ізюм.

"Українські війська заходять в Ізюм. Перші кадри міста від бійців ЗСУ. Ці ексклюзивні кадри нам надали представники одного з підрозділів, які звільняють місто", - йшлося на каналі в YouTube Ukrainian Witness.

Збройні Сили України успішно контрнаступають не тільки на Харківщині, а й на Херсонщині, повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", — запевнила Гуменюк.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська, російські збройні формування залишають місто.

"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", — зазначив він.

"Сватове та Кремінна - як у вас справи?? Я просто поцікавився.)) Лисичанськ …… чудове українське місто)). Ох і роботи буде по відновленню", - написав Гайдай також.

В пресслужбі Міністерства оборони України повідомили, що українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку.

В МО наголосили, що вдалося зірвати плани окупантів. Вороги зазнали втрат, а ось українські військові здобули трофеї, цінні карти і особисті речі загарбників.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська авіація завдала майже два десятки ударів по опорних пунктах і складах боєприпасів росіян, а артилерія накрила вогнем два пункти управління рашистів, вісім районів зосередження живої сили і військової техніки, а також понтонну переправу.

Крім цього, Сили оборони успішно відбили наступ росіян у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 10 вересня – у нашій новині.

Увечері Росія завдала ударів по Харкову.

За словами міського голови Ігоря Терехова, "прильоти" зафіксували в Холодногірському районі міста. Станом на 18.52 було відомо про одного загиблого. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у соцмережах про ще двох поранених. Також зазнали руйнувань декілька приватних будинків. В одному почалася пожежа.

Під час свого другого від початку повномасштабного вторгнення росіян візиту до Києва очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", – зазначила Бербок, перебуваючи у Великій Димерці під Києвом.

У Великій Димерці Німеччина вже підтримує цивільний проєкт з розмінування. Детальніше – в новині.

Похорон королеви Великобританії II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом.

На похороні, день якого буде вихідним, будуть присутні королівська сім'я, політики та світові лідери.

Перед цим протягом чотирьох днів публіка зможе оглянути труну і попрощатися з Королевою.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!