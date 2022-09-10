Українська авіація завдала майже два десятки ударів по опорних пунктах і складах боєприпасів росіян, - Генштаб

Артилерія накрила вогнем два пункти управління рашистів, вісім районів зосередження живої сили і військової техніки, а також понтонну переправу.

Упродовж доби українська авіація здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки, а також складах боєприпасів росіян.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий БпЛА і збили авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Попрацювала і артилерія: за добу накрили вогнем два пункти управління рашистів, вісім районів зосередження живої сили та військової техніки РФ, а також понтонну переправу окупантів.

Крім цього, Сили оборони успішно відбили наступ росіян у районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Натомість вороги завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах України.

Так, під удари потрапили населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 10 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Білорусь, щоб підтримати свої війська у бойовій готовності, продовжила навчання.

та - без суттєвих змін. Білорусь, щоб підтримати свої війська у бойовій готовності, продовжила навчання. на Сіверському росіяни завдали ударів неподалік Білопілля та Линового Сумської області;

росіяни завдали ударів неподалік Білопілля та Линового Сумської області; на Харківському обстріляли райони населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка;

обстріляли райони населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка; на Слов’янському накрили вогнем райони населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка;

накрили вогнем райони населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка; на Краматорському під ворожі удари потрапили райони населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне;

під ворожі удари потрапили райони населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському загарбники вдарили в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе;

загарбники вдарили в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському зафіксовано обстріли біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського;

зафіксовано обстріли біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського; на Новопавлівському рашисти обстріляли території поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки;

рашисти обстріляли території поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки; на Запорізькому загарбники завдали ударів у районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка;

загарбники завдали ударів у районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка; на Південнобузькому зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомирівка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

А українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку.