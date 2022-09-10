Зеленський, Монастирський і Клименко обговорили резонансну справу про продаж автомобілів для ЗСУ

Нині відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та глави Нацполіції Ігоря Клименка. На ній обговорювали резонансну справу про продаж автомобілів для ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні Президента на його сторінках у соцмережах.

Зеленський наголосив, що внесок українських волонтерів у перемогу України - величезний.

"Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями", - написав глава держави.

Він наголосив, що "заробляти на наших захисниках – неприпустимо".

"Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, днями поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Вони є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.

Глава Нацполу нині повідомив, що Літинський є свідком у цьому кримінальному провадженні.

За словами Клименка, військовий, шукаючи авто для побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. Та з'ясувалося, що за автомобілі потрібно було заплатити – 5500 євро за дві автівки. Але в акті приймання-передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати – продавці наполягали писати лише "безоплатна гуманітарна допомога".

Поліцейські встановили, що таку схему заробітку використовують двоє чоловіків, які прикриваються низкою благодійних громадських організацій. Серед них – ГО "Незалежні", керівником якої є Святослав Літинський.