Ще кілька перемог ЗСУ і росіяни почнуть втікати, - Резніков

Ще кілька навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті і війська РФ почнуть втікати, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Я спробую пояснити своє відчуття, або я б навіть сказав – переконання. Чому більшість у світі не вірили в перемогу України і вірили в нашу швидку поразку? Декілька чинників. Перший – нас завжди сприймали як колишню радянську країну, що ми, може, частково з Радянського Союзу, може, частково якась навіть Росія, плутанина, подібні мови, скажімо, інформаційна історія», - пояснив глава Міноборони.

По-друге, за його словами, українські Збройні сили сприймали як маленьку радянську армію, яка буде протистояти великій радянській армії.

І третій чинник, на думку глави Міноборони, це відмінність українського солдата на полі бою від російського. За його словами, половина солдатів РФ «їхала на навчання, половина їхала за легкою прогулянкою з парадною уніформою вже в танку». Тоді як українські військові захищають свою країну, у них абсолютно інша мораль.

«У нас немає іншого варіанту, ми маємо вижити як нація, народ, країна і люди. І це абсолютно не співмірні речі. І тому я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних нехай незначних, але перемог, коли війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди йому діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться», - заявив Резніков.

Він нагадав, що раніше війська РФ вже втікали з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, коли ЗСУ почали їх витісняти.

«Вони назвали це "актом доброї волі", тому що розуміли, що торба їм там настає. Немає чим їх годувати, заправляти танки, бо ми різали їхні ланцюжки. Це ж саме відбувається зараз із застосуванням високоточної артилерії і техніки, тому шанс такий, що ця лавина полетить швидше», - впевнений глава Міноборони.

Водночас Резніков не береться прогнозувати модель закінчення війни.

«Який буде сценарій виходу з цієї війни? Тут я не беруся зараз прогнозувати, тому що це буде залежати від наших партнерів у світі теж», - пояснив він.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні країни просунулися на кілька десятків кілометрів.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.