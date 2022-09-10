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За тиждень бійці ВМС знищили 18 САУ окупантів

Артилерійські підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах.

За тиждень бійці ВМС знищили 18 САУ окупантів
Розбита російська техніка під Харковом, 7 травня 2022.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

З 3 до 9 вересня Військово-морські сили ЗСУ знищили понад 80 загарбників, 25 бронемашин, 18 САУ.

Про це повідомили ВМС ЗСУ в Телеграмі.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у війську.

Отже, за минулий тиждень Військово-морські сили ЗСУ знищили:

  • окупантів - понад 80; 
  • засобів ППО - 4;
  • танків - 15; 
  • бойових бронемашин (БМП, БТР, БМД) - 25;
  • САУ - 18; 
  • причіпної артилерії - 11;
  • РСЗВ - 3;
  • мінометів - 1; 
  • спостережних пунктів - 3;
  • складів із боєприпасами - 1; 
  • спеціальної техніки - 1.

Нагадаємо, що за три минулі доби українські захисники з підрозділів протиповітряної оборони знищили цілей ворога на $157,5 мільйонів. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів. 

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