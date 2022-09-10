За тиждень бійці ВМС знищили 18 САУ окупантів

З 3 до 9 вересня Військово-морські сили ЗСУ знищили понад 80 загарбників, 25 бронемашин, 18 САУ.

Про це повідомили ВМС ЗСУ в Телеграмі.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у війську.

Отже, за минулий тиждень Військово-морські сили ЗСУ знищили:

окупантів - понад 80;

засобів ППО - 4;

танків - 15;

бойових бронемашин (БМП, БТР, БМД) - 25;

САУ - 18;

причіпної артилерії - 11;

РСЗВ - 3;

мінометів - 1;

спостережних пунктів - 3;

складів із боєприпасами - 1;

спеціальної техніки - 1.

Нагадаємо, що за три минулі доби українські захисники з підрозділів протиповітряної оборони знищили цілей ворога на $157,5 мільйонів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів.