ЗСУ за три доби збили ракет і літаків росіян на $157 млн

За три минулі доби українські захисники з підрозділів протиповітряної оборони знищили цілей ворога на $157,5 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько $157,5 мільйонів. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ", – наголошено у документі.

У Повітряних силах зазначили, що одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – це крилата ракета Х-101.

"Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн. доларів", – розповіли в армійському відомстві.

Крім того:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);

два ударних вертольоти Ка-52 на 32,4 млн. доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);

воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн. доларів (11 млн. доларів за од.);

десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 млн. доларів (100 тис. доларів за од.).

"Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів США", – констатували в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів.