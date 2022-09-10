У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань

Двох мирних мешканців застрелили в потилицю.

У звільненому від окупантів селищі Гракове Харківської області виявлено тіла двох цивільних зі слідами катувань.

Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у фейсбуці Офісу генпрокурора.

Гракове було звільнено 7 вересня. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версією слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села", – повідомили в прокуратурі.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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Нагадаємо, російська армія катувала і вбивала мирних мешканців в окупованих населених пунктах різних областей, зокрема Київської, Херсонської, Донецької. У Київській, яку звільнили на початку квітня, тіла загиблих мирних українців знаходять досі.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.