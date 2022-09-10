Ворог вночі атакував три райони Дніпропетровської області: бив крилатими ракетами і артилерією

У ніч на 10 вересня росіяни атакували три райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

По першому били крилатими ракетами. Одну збила ППО, інша влучила в обʼєкти промислової інфраструктури. Унаслідок удару загорілись виробничі будівлі, склади і обладнання. Люди не постраждали, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило", – написав він.

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет.

"Понівечено місцеве фермерське господарство", – додав він.

Дані про потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, учора вночі російська армія била по області з артилерії. Під вогнем перебував Нікопольський район.