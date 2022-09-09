Головне за день. П’ятниця, 9 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, ворожий обстріл Сумщини, санкції проти 600 російських посадовців, заява гендиректора МАГАТЕ. Яким запам’ятається 198-й день повномасштабної війни.

І знову починаємо з добрих новин: Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що українські армія, розвідка, СБУ успішно продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках.

На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беруться під контроль нові населені пункти – всюди повертається український прапор і захист для всіх наших людей.

Детальніше – в нашій новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за добу знищено три пункти управління ворога, понтонну переправу, 28 об’єктів зосередження живої сили та ворожої техніки.

У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 9 вересня – у нашій новині.

Російська армія 9 вересня завдала авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", – заявив він.

За словами голови громади Людмили Бірюкової, поранені семеро людей.

Російська армія вдарила по Харкову з ракетних систем залпового вогню, є поранені, серед них - діти.

Повідомлялося про влучання в Шевченківському районі. "Попередньо постраждав дитсадок, пожежа на одній автозаправці", – написав мер міста Ігор Терехов.

Крім того, є потрапляння в приватні будинки, дитячий будинок творчості, школу, обʼєкт спортивної інфраструктури.

У боях за звільнення Балаклії на Харківщині загинув оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко.

“24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією”, - розповів народний депутат України Петро Порошенко.

Олексій Юрченко воював у лавах ЗСУ в 2015-2016 роках. Він відзначився у боях за Мар'їнку і Піски.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти російських посадовців. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в документі.

Список містить понад 600 прізвищ, зокрема міністра оборони РФ Сергія Шойгу, депутатів російської Думи та інших представників влади.

Подробиці – в новині.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

Про це йдеться в його заяві щодо ситуації на ЗАЕС, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

"Я наполегливо закликаю до негайного припинення обстрілів у всьому районі. Тільки це убезпечить обслуговуючий персонал та дозволить довгострокове відновлення енергопостачання Енергодара та електростанції. Цей драматичний розвиток подій засвідчує абсолютну необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту вже зараз", - заявив Гроссі.

Він наголосив, що створення такої зони є єдиним способом гарантувати, що загрози ядерної аварії не буде.

Король Великої Британії Чарльз III у п’ятницю, 9 вересня, провів першу аудієнцію в Букінгемському палаці в Лондоні з прем’єр-міністром Ліз Трасс.

Король зустрівся з новою главою уряду лише через кілька днів після того, як вона була приведена до присяги його покійною матір’ю королевою Єлизаветою II у шотландській монаршій резиденції в Балморалі у вівторок.

Також повідомляється, що відтепер новий монарх і прем’єр зустрічатимуться щовівторка увечері під час аудієнції в Букінгемському палаці.

Крім того, на сьогодні планувався перший виступ британського короля Чарльза III з промовою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!