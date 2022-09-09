Зеленський надав чинності санкціям проти росіян. У списку – Шойгу і депутати Думи

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти російських посадовців.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в документі.

Список містить понад 600 прізвищ, зокрема міністра оборони РФ Сергія Шойгу, депутатів російської Думи та інших представників влади.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів з України, анулювання ліцензій на діяльність, зупинку виконання фінансових зобовʼязань, заборону на участь у приватизації, заборону або обмеження заходження кораблів у води України, заборону інвестицій.

Нагадаємо, відповідне рішення про розширення санкцій проти росіян було ухвалено РНБО 7 вересня.