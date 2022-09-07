​Шмигаль: Україна продовжує запроваджувати секторальні "безвізи" з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що європейські партнери зауважили позитивний темп у реформах за останні місяці. Це стосується, зокрема, тих семи пунктів, які були визначені при наданні Україні статусу кандидата на членство.

Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

"Під час проведення Ради асоціації Україна – ЄС ми перейшли від формату партнерства до формату розширення. Найближчими місяцями хочемо почати предметні перемовини щодо дорожньої карти такого вступу. Вільне переміщення товарів, послуг, людей і капіталу. Чотири свободи ЄС, у яких ми впевнено рухаємося", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що за останні шість місяців була проведена робота щодо секторальних "безвізів".

"Енергетичний, транспортний «безвізи», економічний «безвіз» щодо скасування тарифів і квот. З 1 жовтня запрацює митний «безвіз», наступного року - промисловий. Для українського бізнесу - це мільярди гривень прибутків уже зараз і десятки мільярдів у можливостях для розвитку", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що під час його візиту в Брюссель було підписано п’ять угод із ЄС.

Як повідомлялося, нещодавно Шмигаль анонсував, що Україна отримає так званий митний безвіз уже цього року. Обʼєднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня.