В Росії набирають обертів процеси, які завершаться розвалом федерації, – Данілов

Є території, які на сьогоднішній день вже готові звільнятися від того колоніального стану,

В останні два місяці, за дослідженнями спецслужби Російської Федерації, в Росії набирають обертів процеси “звільнення від колоніального стану”. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу – не в березні, не в квітні, а от два місяці як почали набирати обертів.

У дослідженнях є території, які на сьогоднішній день вже готові звільнятися від того колоніального стану, в якому вони знаходяться. У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів”, – заявив Данілов.

За його словами, першим питання незалежності готовий порушувати Татарстан.

“Це не є якоюсь закритою інформацією. На першому місці знаходиться Татарстан. Це – одна із болючих точок Російської Федерації. Ічкерія обов’язково буде вільною, і вона знаходиться на другому місці”, – вважає Данілов.

І завершиться цей процес розвалом федерації, впевнений він.

“Причому, ми в цьому майже не беремо фізично участі; те, що робить Путін, він сам, своїми діями розвалює Російську так звану Федерацію”, – підкреслив Данілов.

Він відзначив ці процеси почали рухатися з великою швидкістю, але миттєвими результати не будуть.

“Для того, щоб почалися активні дії, мають бути певні передумови. Ми для цього докладаємо певних зусиль, коли ми вбиваємо тих терористів, які відправляються до нас сюди. Коли ви бачите кількість свіжих могил тих хлопців, які поїхали сюди і звідси відправляються вже зовсім іншим шляхом, – це один з елементів прискорення процесу. Ми ж їх сюди не кликали, вони самі прийшли на нашу землю”, – сказав Данілов.

“Я б дуже хотів, щоб, врешті решт, росіяни побудували свою державу, позбавились тих колоній, які вони захопили у 18-20 століттях. Тоді б ми вже побачили, хто ж вони врешті-решт є. Тому що коли ми з вами називаємо всіх громадян, які знаходяться на території Російської Федерації, росіянами, робимо помилку – не всі з них є росіянами. Інша справа, що росіяни у великої кількості народів забрали мову, забрали традиції, культуру, це вже інша ситуація”, – резюмував він.

Нагадаємо, раніше думку про розпад Росії на кілька держав висловив міністр оборони Олексій Резніков. На думку Резнікова, цей процес може зайняти кілька років.