Порошенко повідомив, що з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів

За пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. Про це повідомив п’ятий президент Петро Порошенко, прозвітувавши про те, куди були спрямовані кошти, а також анонсувавши нові масштабні закупівлі для фронту.

«З 24 лютого ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. У парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. Ще один пріоритет – зміцнення міжнародної підтримки України. І найголовніше – зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки та безпілотників для ЗСУ», – пояснює Порошенко.

Він зазначає – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі і створених на базі «Євросолідарності». На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав п’ятий Президент.

«Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали», – говорить Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.

«Броня на фронті потрібна скрізь. Броня – це ключ до контрнаступу і очищенню наших земель від ворога. Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою – безпілотниками і військовими роботами.

«Проект «Poseidon» з оперативними безпілотниками, який називається «Очі Арти», і який спільно з Справою Громад дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби», – нагадав він.

Вже у бригадах і понад 350 дронів Autel – це маленькі робочі «пташки», що допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій.

Ще одна унікальна новинка для ЗСУ – надсучасний робот для евакуації поранених THeMIS. Цей проект Фонд Порошенка реалізує спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри». THeMIS – це естонська платформа, яка вже викликала справжню істерику в росіян – за те, щоб «захопити» безпілотного робота в полон, за поребриком навіть оголосили винагороду у мільйон рублів. «Але я впевнений, що наші воїни не дозволять цього зробити», – говорить Порошенко.

80% проектів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – наголошує журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначає, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

Петро Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії. «Доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити ЗСУ перед вирішальними боями. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від «Справи Громад». І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу – грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога», – наголошує Порошенко.