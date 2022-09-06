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Порошенко повідомив, що з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів

Також експрезидент анонсував нові закупівлі для фронту.

За пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. Про це повідомив п’ятий президент Петро Порошенко, прозвітувавши про те, куди були спрямовані кошти, а також анонсувавши нові масштабні закупівлі для фронту.

«З 24 лютого ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. У парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. Ще один пріоритет – зміцнення міжнародної підтримки України. І найголовніше – зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки та безпілотників для ЗСУ», – пояснює Порошенко.

Він зазначає – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі і створених на базі «Євросолідарності». На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав п’ятий Президент.

«Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали», – говорить Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.

«Броня на фронті потрібна скрізь. Броня – це ключ до контрнаступу і очищенню наших земель від ворога. Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою – безпілотниками і військовими роботами.

«Проект «Poseidon» з оперативними безпілотниками, який називається «Очі Арти», і який спільно з Справою Громад дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби», – нагадав він.

Вже у бригадах і понад 350 дронів Autel – це маленькі робочі «пташки», що допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій.

Ще одна унікальна новинка для ЗСУ – надсучасний робот для евакуації поранених THeMIS. Цей проект Фонд Порошенка реалізує спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри». THeMIS – це естонська платформа, яка вже викликала справжню істерику в росіян – за те, щоб «захопити» безпілотного робота в полон, за поребриком навіть оголосили винагороду у мільйон рублів. «Але я впевнений, що наші воїни не дозволять цього зробити», – говорить Порошенко.

80% проектів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – наголошує журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначає, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

Петро Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії. «Доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити ЗСУ перед вирішальними боями. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від «Справи Громад». І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу – грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога», – наголошує Порошенко.

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