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Шмигаль обговорив з Боррелем потребу у військовій місії ЄС в Україні

Головним її завданням має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військових.

Шмигаль обговорив з Боррелем потребу у військовій місії ЄС в Україні
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель нині провели зустріч у Брюсселі.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Шмигаль наголосив, що немає ознак, аби РФ готувалася припинити війну. Тому для України важливе оперативне та безперебійне постачання військової допомоги.

Сторони обговорили потребу нашої держави у військовій місії Євросоюзу.

"Україна зацікавлена у вашій ініціативі щодо започаткування військової Місії ЄС з підтримки для України в рамках Спільної політики безпеки й оборони. Головним її завданням має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військовослужбовців. Структури України та ЄС мають спільно опрацювати це питання для якнайшвидшого розгортання місії", - сказав Шмигаль.

Також під час зустрічі з Боррелем прем'єр обговорив посилення санкцій проти Росії (зокрема - активізацію роботи над восьмим пакетом).

За словами глави уряду, у цей пакет пропонують включити повне енергетичне ембарго та відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT.

"Зараз Україна завершує формування переліку пропозицій. Під час їхнього опрацювання були враховані найбільш резонансні злочини Росії", - додав Шмигаль.

Євродипломат і глава українського уряду також порушили тему співпраці України та ЄС щодо пошуку, конфіскації та передачі російських активів на відновлення нашої держави.

Нагадаємо, Великобританія розширює програму підготовки українських військових: тривалість курсу буде збільшена із трьох до п'яти тижнів.

Нині Україна та ЄС підписали п’ять угод у Брюсселі, серед яких - митний безвіз, участь у програмах "Цифрова Європа", а також додаткова фінансова допомога.

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