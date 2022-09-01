"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило

Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт «Стіна» був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв’ю заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, відповідаючи на питання про масштаби робіт.

«У 2014 році була сильна мотивація. Росія анексувала Крим, окупувала Донецьк і Луганськ. Уряд тоді прийняв адекватне рішення і почав будівництво», - сказав він.

«Що сталося далі? Можливо, одна з причин — з плином часу і зі зміною урядових команд почало здаватися, що Росія далі не піде, можна не витрачати коштів на вартісний проєкт. Але це політична оцінка, я не хотів би заглиблюватися», - зазначив Сергій Бідило.

За його словами, план інженерно-технічного облаштування кордону був поетапним і розрахований на роки. «2014-2018, потім 2020 і так далі. Тому у 2014 році взяти і обладнати 2000 кілометрів кордону було просто нереально», - сказав Сергій Бідило, додавши, що на ділянках Харківської і частково Луганської областей проєкт був реалізований і виконував свої функції.

«Звичайно ж, можна збудувати Велику китайську стіну з бетону. То візьміть будь-якого будівельника, нехай підрахує, скільки треба коштів, щоб залити 2000 кілометрів бетоном. І навіть після цього, де гарантії? Тими ракетними, артилерійськими та іншими засобами ураження, які має агресор, за пару хвилин зрівняють з землею. А авіація? Яку тут «Стіну» збудувати? До неба?», - сказав Сергій Бідило.

Він підкреслив, що багато людей погано уявляють, який комплекс завдань потрібно було вирішувати при виконанні проєкту. Зокрема, за його словами, на законодавчому рівні треба було вирішити питання відведення 50-метрової смуги для інженерно-технічного облаштування, врегулювати питання відшкодування власникам земель, які знаходяться вздовж кордону.

«Тільки по нашій ділянці було понад 3,5 тисячі земельних ділянок, які потрібно було вилучити і передати у власність держави. Все це потрібно було переоформити, а це і геодезичні роботи, і кадастрові роботи, оформлення актів. Плюс заповідні зони, ліси, річки, газо- і нафтопроводи. Просто фізично все це реалізувати у стислі терміни неможливо», - наголосив генерал-майор.

«Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки», - сказав він.

Бідило наголосив, що призначенням проєкту є забезпечити дотримання режиму кордону, таку саму функцію виконують аналогічні проєкти у Польщі і країнах Балтії. «Для порушника державного кордону – це «Стіна», для нелегальної міграції – «Стіна», для контрабандиста - «Стіна», для тієї ж диверсійної групи - «Стіна», для наркоділків - «Стіна» і так далі», - наголосив Сергій Бідило, додавши, що це не є оборонним проєктом.

На його думку, після перемоги Україна повинна продовжити облаштування кордону, але вже разом зі Збройними силами.

«З урахуванням зовнішніх загроз, і це показало російське вторгнення, слід посилити інженерну складову оборонними і фортифікаційними спорудами, облаштувати кордон разом зі Збройними силами», - резюмував він.