Кулеба обговорив з міністеркою закордонних справ Франції восьмий пакет санкцій проти Росії

Також мова йшла про обмеження на поїздки громадян РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своєю французькою колегою Катрін Колонною.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Він повідомив, що з Колонною обговорили питання, що повинен включати в себе восьмий пакет санкцій проти Росії. Також мова йшла про обмеження на поїздки для громадян РФ.

Глава МЗСУ додав, що привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили категорично проти заборони на видачу віз громадянам Росії.

Тим часом нині український уряд схвалив застосування санкцій проти патріарха Кирила і ще семи представників РПЦ. Наразі запропонований список має розглянути ще Рада національної безпеки та оборони та Президент України Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.