Економія, яка принесе за собою хаос у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні

Парламент має намір розглянути у другому читанні законопроєкт за авторством Михайла Папієва (н.д. партія ОПЗЖ) №3663 "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Ним пропонується з 1 січня 2023 року об’єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування задля “скорочення адміністративних видатків та покращення виконання ключових функцій, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат”.

Давайте розглянемо, чи дійсно заявлена економія не вдарить по вже звичній системі соціального страхування – компенсації втраченого заробітку при тимчасовій непрацездатності (лікарняні), виплати по вагітності та пологам (декретні), допомогу на поховання, забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними та соціальними послугами (санаторне-курортне лікування, лікарські та медичні засоби, протезно-ортопедичні вироби, спеціальні засоби пересування та ін.

Найголовнішим плюсом об’єднання, за визначенням Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, є можливість зекономити сумарно майже 2,7 млрд грн. Але вони сором’язливо замовчують, в яку ціну стане ця реорганізація, адже вона майже ліквідує систему соціального страхування для українських працівників.

По пунктах:

одноразова економія в 1,6 млрд грн передбачає звільнення майже 5000 вузькопрофільних працівників з питань прийому заяв-розрахунків та роботі з потерпілими на виробництві. Навряд чи працівники Пенсійного фонду навчені такому функціоналу та готові на подвійне навантаження;

масове звільнення потягне за собою судові позови та грошові компенсації, що нанівець зведе заплановану економію. Ба більше, законопроектом №3663 передбачено на перехідний період одночасне паралельне фінансування як Фонду соцстраху так і Пенсійного. (Нагадаю, що попереднє злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яке теж відбувалось під гаслами економії, тривало 3 роки і поставлена мета не була досягнута). Слід відзначити, що це відбувалось в мирний час, і зараз під час війни зробити таку реорганізацію абсолютно нереально;

лобісти законопроекту стверджують, що видатки на лікування, реабілітацію та санаторно-курортне лікування можливо передати на Національну службу здоров’я України та Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, тим самим зекономити ще 1,12 млрд гривень. Але вибачте, яка тут економія? Це просто перекладання з однієї кишені в іншу, що змусить застраховану особу бігати по різних установах, ставати на облік, приносити купу довідок та й в результаті не отримати належне. Якщо зараз застрахована особа отримує послуги за принципом «єдиного вікна» й навіть попри військовий стан відділення Фонду соцстраху працюють, то після реорганізації настане суцільний хаос. Напевно через відсікання працівників від послуг соціального страхування намагаються скоротити видатки, але чи доцільно це, чи подякують люди?

Навіть створена при комітеті соцполітики робоча група з опрацювання даного законопроекту до другого читання висловилась категорично проти його прийняття Парламентом.

І наостанок, просто до відома: 15 липня 2022 року президент рф путін підписав закон про об’єднання Пенсійного фонду росії та Фонду соціального страхування, закон вступає в силу з 1 січня 2023 року.