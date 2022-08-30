На Херсонщині весь день - "прильоти" по росіянах, - Хлань

У Таврійську детонують ворожі боєприпаси, а зранку було скоєно замах на російського майора.

Нині упродовж дня українські захисники б'ють по позиціях російських окупантів на Херсонщині.

Про це повідомив у своєму Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, зафіксовано "прильоти" по ремонтних базах, складах, скупченнях живої сили, а також у місцях перебування рософіцерів.

"У Таврійську детонують боєприпаси, прильоти по Антонівському мосту, щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус, Берислав, Нова Каховка, Олешки, Нова Збур‘ївка. Відрізаємо росіян від можливості підкріплення і знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись зважились прийти на нашу землю з війною", - розповів Хлань.

Він додав, що нині зранку було скоєно замах на російського майора, якого прислали в область "начальником чергової частини ДІБДР". Біля його авто, де перебувала родина окупанта, спрацював вибуховий пристрій. Щоправда, ніхто не постраждав.

В результаті окупанти проводять пошуки партизанів, які повідомляють ЗСУ координати розміщення цілей рашистів, а також проукраїнськи налаштованих жителів. За словами Хланя, тривають незаконні арешти та викрадення людей.

"Поїхати з області все ще можливо, мова як і раніше йде про маршрут через Василівку, що не є зеленим коридором. Але наразі обласна військова адміністрація допомагає з виїздом і є можливість компенсувати частину грошей, витрачених на дорогу", - повідомив радник очільника Херсонщини.

Нагадаємо, за даними обласної адміністрації, йдуть важкі бої на майже всій території Херсонської області. ЗСУ почали наступ на різних напрямках.

Також влада Херсонщини розповіла, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.