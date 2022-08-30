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Шмигаль анонсував візит до Німеччини - говоритимуть про макрофінансову допомогу Україні та збільшення постачання зброї

"Маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України".

Шмигаль анонсував візит до Німеччини - говоритимуть про макрофінансову допомогу Україні та збільшення постачання зброї
Фото: kmu.gov.ua

Українська делегація найближчим часом відвідає Німеччину, щоб обговорити макрофінансову допомогу Україні та збільшення постачання зброї.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України", - зауважив прем'єр.

Він додав що нині Німеччина перебуває у п'ятірці країн-лідерів та інституцій за обсягами фінансової підтримки України.

"Ми також очікуємо, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро. Зараз Україна вже отримала 1 млрд євро, і ми сподіваємося та очікуємо, що наступні 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз опрацьовує пакет додаткової макрофінансової допомоги для України на 8 мільярдів євро.

Раніше Шмигаль повідомляв, що до кінця року Україна планує отримати ще від 12 до 16 млрд доларів від партнерів

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