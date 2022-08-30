Вони розраховані на 110 пасажирів, мають висувний пандус, працюють на екодизелі, а цього місяця пройшли техогляд.

Місто-побратим Кельце передає Вінниці два автобуси Solaris.

Про це повідомив у своєму Facebook міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"Це подарунок від мерії нашого міста-побратима, місцевої транспортної компанії MPK та "Barlinec". На борту автобусів символічний надпис - "Два міста – одне серце". Між нашими містами міцні зв’язки вже понад 60 років, а з початку вторгнення Вінниця відчула особливу підтримку наших друзів", - написав Моргунов.

Він зазначив, що транспорт уже на шляху до Вінниці.

Допомога від Кельце - це 12-метрові низькопідлогові автобуси Solaris Urbino 12 у гарному стані - 2008 року випуску, зауважив міський голова.

Вони розраховані на 110 пасажирів, оснащені клімат-контролем та системою автономного опалення. Також автобуси мають висувний пандус, працюють на екодизелі, а цього місяця пройшли техогляд.

Фото: Facebook/Сергій Моргунов

Фото: Facebook/Сергій Моргунов

"Ми завжди приділяли увагу розвитку міського транспорту. Але зараз не та ситуація, коли можемо активно працювати у цьому напрямі. Втім життя громади триває – людей треба перевозити. І допомога Кельце сьогодні дуже доречна", - додав Моргунов.

Нагадаємо, один із медичних закладів Дніпропетровської області отримав гуманітарну допомогу від Угорщини - "швидку", обладнану для перевезення хворих та поранених.

Минулого тижня ООН і Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги, зокрема спецзасоби для рятувальників, медикаменти та обладнання для зв’язку.