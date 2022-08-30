Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
ГоловнаСуспільствоПодії

Польське місто-побратим передасть Вінниці два автобуси

Вони розраховані на 110 пасажирів, мають висувний пандус, працюють на екодизелі, а цього місяця пройшли техогляд.

Польське місто-побратим передасть Вінниці два автобуси
Фото: Facebook/Сергій Моргунов

Місто-побратим Кельце передає Вінниці два автобуси Solaris.

Про це повідомив у своєму Facebook міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"Це подарунок від мерії нашого міста-побратима, місцевої транспортної компанії MPK та "Barlinec". На борту автобусів символічний надпис  - "Два міста – одне серце". Між нашими містами міцні зв’язки вже понад 60 років, а з початку вторгнення Вінниця відчула особливу підтримку наших друзів", - написав Моргунов.

Він зазначив, що транспорт уже на шляху до Вінниці.

Допомога від Кельце - це 12-метрові низькопідлогові автобуси Solaris Urbino 12 у гарному стані - 2008 року випуску, зауважив міський голова.

Вони розраховані на 110 пасажирів, оснащені клімат-контролем та системою автономного опалення. Також автобуси мають висувний пандус, працюють на екодизелі, а цього місяця пройшли техогляд.

Фото: Facebook/Сергій Моргунов

Фото: Facebook/Сергій Моргунов

"Ми завжди приділяли увагу розвитку міського транспорту. Але зараз не та ситуація, коли можемо активно працювати у цьому напрямі. Втім життя громади триває – людей треба перевозити. І допомога Кельце сьогодні дуже доречна", - додав Моргунов.

Нагадаємо, один із медичних закладів Дніпропетровської області отримав гуманітарну допомогу від Угорщини - "швидку", обладнану для перевезення хворих та поранених.

Минулого тижня ООН і Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги, зокрема спецзасоби для рятувальників, медикаменти та обладнання для зв’язку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також