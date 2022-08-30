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Уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію

Тепер прийняти потребуючих зможе будь-який громадянин України.

Уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію
Фото: Владислав Содель

Кабмін вніс сьогодні зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити потребуючих. Тепер це може гробити кожен громадянин України.

Крім цього, КМУ розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запровадив інформаційну-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

"Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за домовленістю з нашим Урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — розповіла віцепрем‘єрка Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше в МінТОТ повідомляли, що внутрішньо переміщені особи, втративши паспорт, все одно можуть отримати виплати від держави.

З початком опалювального сезону компенсацію за прихисток переселенців збільшать до 900 гривень.

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