ВПО зможуть отримувати виплати, навіть якщо втратили паспорт, - МінТОТ

Для цього можна використовувати документи з додатку "Дія".

Внутрішньо переміщені особи, втративши паспорт, все одно можуть отримати виплати від держави.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 7 серпня ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання. Підставою виступає довідка з ДМС про подання документів для оформлення паспорта громадянина України", - зазначили в МінТОТ.

Для цього відомство спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною службою розробили постанову. Її затвердив Кабмін на початку липня.

За даними МінТОТ, видаватимуть таку довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або підрозділи ДМС чи державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС.

Щоб оформити виплати, також можна використовувати документи з додатку "Дія" (зокрема, єДокумент).

Нагадаємо, раніше Віцепрем’єр-міністр ‒ Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що через неправильно оформлені документи і тому, що "Дія" не передала в органи соцзахисту дані переселенців люди не отримали обіцяні Кабміном виплати.

Згодом у Мінцифри запевнили, що всі заявки переселенців із "Дії" опрацюють, і люди отримають кошти.