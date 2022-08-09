​Власники українських облігацій погодились на відстрочку виплат

Утримувачі приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Загалом у зборах, на яких розглядалося це питання, взяли участь власники близько 93% ВВП-варрантів України, що перебувають в обігу.

"Відповідно… необхідний кворум було досягнуто, і Україна отримала необхідні згоди на користь Надзвичайного рішення", – йдеться в біржовому повідомленні за підсумками зборів.

Згідно з ним, ці результати є попередніми, а остаточні результати будуть оголошені Україною після зборів 10 серпня, на яких буде розглянута також пропозиція про відстрочку виплат за єврооблігаціями країни та євробондами держкомпаній, розміщеними під держгарантії.

Крайній термін голосування щодо них – о 17:00 за нью-йоркським часом у вівторок, 9 серпня. Для отримання згоди на відстрочку виплат необхідна підтримка понад 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% – кожного випуску.

Нагадаємо, 20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їхнього випуску.

Видання The Telegraph тоді повідомляло, що західні уряди-кредитори погодилися зупинити обслуговування боргу Києва до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.