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Кабмін почав працювати над держбюджетом на 2023 рік, - Шмигаль

"Це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека".

Кабмін почав працювати над держбюджетом на 2023 рік, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

У Кабміні почали роботу над державним бюджетом на 2023 рік.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що "це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека". 

Водночас уряд хоче зберегти виплати за всіма соціальними програмами.

"Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що в уряді опрацьовують можливість, аби відновлювати інфраструктуру, найперше - пошкоджене житло - за рахунок конфіскованих російських активів.

Нагадаємо, 8 серпня після наради з командою Міністерства фінансів прем'єр назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік.

Раніше парламент вніс зміни до бюджету щодо покриття різниці в тарифах.

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