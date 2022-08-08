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Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС, – міністр фінансів ФРН

Мова йде про 8 млрд євро.

Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС, – міністр фінансів ФРН
Фото: ukrinform.ua

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив про те, що Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та створення нової спеціальної програми з МВФ.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

"Федеративна Республіка Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та створення нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом", – написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо створення нової спеціальної програми МВФ.

"У п'ятницю лист було надіслано голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ вже у листопаді-грудні цього року", – зазначив глава уряду.

Сторони також обговорили питання щодо відновлення інфраструктури та мереж в Україні, а також закупівлі газу на осінньо-зимовий період.

Лінднер запевнив, що Німеччина сприятиме якнайшвидшому отриманню Україною наступних 8 млрд евро макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі.

Крім того, Німеччина підтримує розпочаті Кабінетом міністрів України процедури щодо відтермінування виплати боргів та зусилля у напрямі створення спеціальної програми з МВФ.

Раніше Денис Шмигаль говорив про те, що Україна має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

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