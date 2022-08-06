Росія хоче відрізати ЗАЕС від енергосистеми України і приєднати до своєї, - Енергоатом

Російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.

Про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

Обстріли мають зруйнувати інфраструктуру станції, пошкодити всі лінії електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, і знеструмити південь України, зазначили в компанії.

Координують дій російських військових представники Росатома, наголосили в НАЕК. Вони координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України, щоб отримати змогу приєднати станцію до російської.

"Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока. Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції", - пояснили в Енергоатомі.

В компанії кажуть, що є висока ймовірність продовження обстрілів Запорізької АЕС окупантами.

"Завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення", - наголосили в НАЕК.

В Енергоатомі також підкреслили, що дії росіян можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа. Тому необхідно направити на об'єкт безпекову місію. Необхідно демілітаризувати ЗАЕС і вивести озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар.

Нагадаємо, вчора російські військові двічі обстріляли Запорізьку АЕС; було зафіксовано три "прильоти" на майданчик станції. Пошкодження отримали азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС.