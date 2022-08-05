Італія надасть Україні кредит на 200 млн євро

Сьогодні, 5 серпня, міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною і урядом Італіі.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

“Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському Уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами”, – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою.

Отримані кошти будуть спрямовані до держбюджету для покриття видатків на зарплату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.