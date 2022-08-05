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Україна готова до опалювального сезону на 60%, – Шмигаль

Відремонтовано 141 об’єкт теплопостачання.

Україна готова до опалювального сезону на 60%, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Загалом Україна готова до опалювального сезону на 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону – 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Згідно з повідомленням, наразі 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано. Відновлено дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів. Створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби Уряд виділив 1,4 млрд гривень.

“Учора разом із Міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного “Центренерго”. Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки – це накопичення енергоресурсів. 1,8 млн тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прошу Міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі”, – зазначив прем’єр-міністр.

За його даними, вже закачано 12,1 млрд куб.м газу. План міністерства енергетики – 19 млрд куб. м на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто, враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла.

“Енергетична система працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу продовжується, що дає змогу, зокрема, не підвищувати тарифи для населення”, – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив про те, що більша частина інфраструктури України підготовлена до опалювального сезону.

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